Пн, 11.11.2019
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Котик — не багаж! Отъевшегося кота не пустили в самолет в Риге, но хозяин всех перехитрил
Вот это смекалка!

ФОТО: instagram.com/mikhail_galin/

Мужчина из Владивостока по имени Михаил и его кот Виктор прославились на всю Россию. Кстати, эта история немного коснулась и Латвии. 

Дело было так. Михаил Галин возвращался домой во Владивосток из Риги через Москву. С ним был его питомец - кот Виктор.

В Риге никаких проблем не возникло, а вот в Москве очень ответственная работница аэропорта взвесила кота и заключила:

Он отъелся до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов при норме в 8 кг.

Никакие уговоры не помогали, и Михаилу пришлось сняться с рейса - он никак не мог позволить поместить животное в багаж, как это предлагала сотрудница аэропорта.

Бро должен быть рядом, бро не багаж,

- рассказывая эту историю в социальной сети Instagram, отметил ее герой.

Как выяснилось, чтобы улететь во Владивосток, Михаилу пришлось проявить смекалку - с помощью друзей в Москве и Риге он нашел похожего кота - вернее, даже кошку - более худенькую, которая прошла «весовой контроль».

Перед посадкой котов снова поменяли, и Виктор со своим хозяином благополучно добрались до родины. 

Благодаря публикациям Михаила в социальных сетях эта история быстро разошлась по многих российским и латвийским СМИ!

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