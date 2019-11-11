Котик — не багаж! Отъевшегося кота не пустили в самолет в Риге, но хозяин всех перехитрил
Мужчина из Владивостока по имени Михаил и его кот Виктор прославились на всю Россию. Кстати, эта история немного коснулась и Латвии.
Дело было так. Михаил Галин возвращался домой во Владивосток из Риги через Москву. С ним был его питомец - кот Виктор.
В Риге никаких проблем не возникло, а вот в Москве очень ответственная работница аэропорта взвесила кота и заключила:
Он отъелся до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов при норме в 8 кг.
Никакие уговоры не помогали, и Михаилу пришлось сняться с рейса - он никак не мог позволить поместить животное в багаж, как это предлагала сотрудница аэропорта.
Бро должен быть рядом, бро не багаж,
- рассказывая эту историю в социальной сети Instagram, отметил ее герой.
Как выяснилось, чтобы улететь во Владивосток, Михаилу пришлось проявить смекалку - с помощью друзей в Москве и Риге он нашел похожего кота - вернее, даже кошку - более худенькую, которая прошла «весовой контроль».
Перед посадкой котов снова поменяли, и Виктор со своим хозяином благополучно добрались до родины.
Благодаря публикациям Михаила в социальных сетях эта история быстро разошлась по многих российским и латвийским СМИ!