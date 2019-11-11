Обнаженная Анфиса Чехова за чашкой кофе рассказала, чем любит себя баловать

Судя по всему, отдых в ОАЭ действует на телеведущую благотворно. Она не перестает устраивать откровенные фотосессии и демонстрировать подписчикам результат. Анфиса опять подразнила фанатов снимками в нижнем белье, раздевшись в уютной обстановке за чашкой кофе.

Чехова выбрала белый кружевной комплект, подчеркивающий пышную грудь. И позировала, улыбаясь и жмурясь от удовольствия. В подписи к снимкам артистка указала, с чего начинается её утро: со стакана воды с жидким пребиотиком, сытного завтрака и кофе. И рассказала, что приносит ей счастье.

«Есть то, что неизменно, и то, что формирует наше счастье — это время, проведенное в удовольствии, только для себя! Я люблю себя баловать вкусным завтраком, хорошим парфюмом, увлекательным путешествием и <...> тонким и изящным нижним бельем», - написала Чехова.

Анфиса Чехова Instagram

На что поклонники отреагировали весьма по-разному. Среди восторженных комментариев фигуре ведущей попадались и менее приятные. Так, некоторые пользователи отметили, что Анфисе не стоит так часто оголяться и что её формы нуждаются в коррекции.