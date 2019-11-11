Очереди в таллиннском KFC так и не рассосались: люди по часу и более готовы ждать желанную курочку

С момента открытия первого и пока единственного в Эстонии KFC в торговом центре «Юлемисте» прошло уже более двух недель, но на выходных до сих пор наблюдаются серьезные затруднения в получении заказов. И никто тебе точно не сможет сказать, сколько придется ждать крылышек. Среднее время приготовления заказа - 60 минут (вы не ослышались, именно минут), но кому-то везет чуть больше, кому-то - чуть меньше.

Очередей в кассы практически нет, так как обычно открыта одна обычная и две кассы самообслуживания. И поскольку полного меню нигде кроме кассы самообслуживания нет, многие подходят к ней и тратят много времени на то, чтобы изучить, что же здесь продают, поэтому если перед вами будет как минимум 2-3 таких человека, к времени ожидания заказа можно смело добавить время ожидания своей очереди в кассу самообслуживания.

ФОТО: KFC

Есть и здравомыслящие люди, которые спрашивают у окружающих - сколько они уже ждут свой заказ. Узнавая эту страшную цифру, люди перебираются в ближайшие McDonalds и Subway.

Согласно наблюдениям портала Limon.ee, в воскресенье работа сотрудников ресторана KFC была построена нерационально, ведь за час ожидания видно, какие главные ошибки допускаются. Заказанные нами qurrito были готовы через считанные минуты, один из работников кухни положил их на так называемый «бин» для готовой продукции. 50 минут мы ждали, что нам их просто возьмут и выдадут, но нет, никто не собирался этого делать, видимо, очередь не подошла. Мы предположили, что сотрудник, отвечающий за сбор заказов, выдает их не по мере готовности продукции, а просто по порядку. А кухня делает некоторые заказы очень быстро и потом они просто лежат без дела, и, вероятно, уже «уставшую» продукцию потом могут выдать клиенту, хотя сотрудник KFC ответил, что если срок реализации прошел, кухня приготовит заново. Но где логика? Если готовую продукцию можно сразу выдавать клиентам.