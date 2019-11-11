Известная в Эстонии сеть питания Subway сообщила о серьезных изменениях

Глобальная сеть питания Subway впервые за 20 лет обновила свои базовые меню. Рестораны Subway в Эстонии теперь предлагают безглютеновые хлебобулочные изделия, а также более широкий выбор растительных и веганских продуктов.
По словам руководителя по развитию Subway Eesti Атса Райгла, конкретные изменения в разных регионах различаются в зависимости от местных трендов и клиентских предпочтений. Глобальное изменение меню вызвано желанием сети отвечать новым пожеланиям клиентов, при этом учли и предпочтения жителей Эстонии.
«У наших работников часто спрашивали безглютеновую булку, также все больше интереса проявляют к вегетарианским продуктам. Потребители очень предпочитают здоровые продукты и в хорошем смысле придирчивы. Если мы хотим превосходить ожидания клиентов, то мы должны предлагать все более разностороннее и качественное меню. По сути, 80 процентов нашего меню либо сменилось, либо обновило рецептуру», – говорит Райгла.
По словам Райгла, обновление меню помогает сохранять лидерство на рынке. «И в международном, и в местном плане постоянно появляются все новые места «быстрой еды». Поскольку в глобальном понимании Subway всегда выделялся, предлагая более здоровую альтернативу, то нынешнее изменение меню – это движение по той же траектории. Мы постоянно печем хлеб на месте, а свежие овощи доставляются каждый день», – добавляет он.
В ассортименте хумус и яйца пашот
Меню в Эстонии пополнили 22 новых ингредиента и много новых продуктов. Например, в меню появились кесадильи с овощами и курицей, разные цельнозерновые хлебцы, много новых салатов, а также меню для завтрака. Среди добавок можно найти безглютеновую булку, хумус, разные овощные котлеты, яйца пашот, шпинат и много новых сыров, включая фету и эмменталь. Выбор соусов пополнили, например, айоли и сладкий соус чили. Усовершенствовали и состав уже знакомых соусов, максимально убрав искусственные ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты.
Обновлением глобального меню Subway отметил свое 54-летие. В будущем сеть планирует чаще обновлять свои меню. Предприятие еще никогда не вносило в свое меню столько изменений сразу.
У Subway более 44 000 точек питания более чем в 110 странах. Первый Subway в Эстонии открылся в 2013 году, сегодня в нашей стране более 14 ресторанов.