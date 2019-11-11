Известная в Эстонии сеть питания Subway сообщила о серьезных изменениях

По словам руководителя по развитию Subway Eesti Атса Райгла, конкретные изменения в разных регионах различаются в зависимости от местных трендов и клиентских предпочтений. Глобальное изменение меню вызвано желанием сети отвечать новым пожеланиям клиентов, при этом учли и предпочтения жителей Эстонии.

«У наших работников часто спрашивали безглютеновую булку, также все больше интереса проявляют к вегетарианским продуктам. Потребители очень предпочитают здоровые продукты и в хорошем смысле придирчивы. Если мы хотим превосходить ожидания клиентов, то мы должны предлагать все более разностороннее и качественное меню. По сути, 80 процентов нашего меню либо сменилось, либо обновило рецептуру», – говорит Райгла.

ФОТО: Subway

По словам Райгла, обновление меню помогает сохранять лидерство на рынке. «И в международном, и в местном плане постоянно появляются все новые места «быстрой еды». Поскольку в глобальном понимании Subway всегда выделялся, предлагая более здоровую альтернативу, то нынешнее изменение меню – это движение по той же траектории. Мы постоянно печем хлеб на месте, а свежие овощи доставляются каждый день», – добавляет он.

В ассортименте хумус и яйца пашот

Меню в Эстонии пополнили 22 новых ингредиента и много новых продуктов. Например, в меню появились кесадильи с овощами и курицей, разные цельнозерновые хлебцы, много новых салатов, а также меню для завтрака. Среди добавок можно найти безглютеновую булку, хумус, разные овощные котлеты, яйца пашот, шпинат и много новых сыров, включая фету и эмменталь. Выбор соусов пополнили, например, айоли и сладкий соус чили. Усовершенствовали и состав уже знакомых соусов, максимально убрав искусственные ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты.

Обновлением глобального меню Subway отметил свое 54-летие. В будущем сеть планирует чаще обновлять свои меню. Предприятие еще никогда не вносило в свое меню столько изменений сразу.

ФОТО: Subway