Что творят?! Гости не на шутку разошлись на концерте Nazareth в Таллинне!

Шотландская рок-группа Nazareth создана в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В первый основной состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит.

На данный момент Пит Эгню (басист, бэк-вокал) является единственным участником первого состава коллектива с 1968 года. Но, несмотря на это, группа по-прежнему знает, как надо устраивать качественное и заслуживающее восхищения рок-шоу. Nazareth находится в прекрасной физической, творческой и душевной форме.