Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

Ряд зрителей посчитали, что между актрисой и ее партнером действительно был секс. Как говорил Янковский, им приходилось вдвоем снимать сцену, так как это выглядит в итоге как запись на мобильный телефон. Кристина потом признавалась: она предполагала, что ее появление в обнаженном виде с другим мужчиной даже на экране может быть неверно воспринято общественностью.

«Даже после того, как я опубликовала трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди стали говорить, что это графика, монтаж, дублерша. То есть даже это людей сильно шокировало. Я понимала, что я снимаюсь абсолютно обнаженной, да и манера съемки была достаточно документальна и реалистична. Там невозможно было снимать с дублерами, поэтому я была готова к этой реакции», — рассказала Асмус.

По словам ее знакомого, писателя Александра Цыпкина, теперь Кристину не только осуждают, но и неизвестные угрожают ей расправой. «То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по IP, совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство, по идее, должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать. Они — угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность. Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием — это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — заметил Цыпкин.

В комментариях к посту Александра Кристина поблагодарила его за поддержку. Также свою позицию высказал Максим Виторган. «У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене — офигеть событие вообще!» — заметил актер.

Буквально после выхода «Текста» Гарик Харламов объяснил, как он отреагировал на секс-сцену с женой. По его словам, это просто ее работа. «Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст»