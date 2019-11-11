Кто бы мог подумать: названа самая пьющая страна в мире

Государством с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения стала Литва. В среднем там выпивают 12,3 литра в год.

В пятерке лидеров следом за Литвой оказались Австрия, Франция, Чехия и Люксембург. Шестое место поделили Латвия и Ирландия. Россия вместе с Венгрией расположилась на седьмой строчке с показателем 11,1 литра алкоголя на душу населения. Восьмую, девятую и десятую позиции соответственно заняли Германия, Португалия и Польша. Эстонии (11,6 литров на человека) в первой десятке нет.