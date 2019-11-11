Катерина Шпица: «Невестой быть приятно»

Предприниматель сделал предложение актрисе еще год назад, однако, пара не спешит устраивать праздничную церемонию. Катерина призналась, что ей комфортно с Русланом и без регистрации брака: Шпица полностью уверена в будущем супруге, пишет «Стархит».
34-летняя Катерина Шпица обручилась с генеральным директором фитнес-клуба Русланом Пановым в октябре прошлого года. Избранник актрисы вышел на театральные подмостки сразу же после спектакля Катерины и встал на одно колено при полном зрительном зале. Шпица была растрогана поступком Руслана и сказала заветное «да». Тем не менее будущие супруги решили не торопить события и основательно подготовиться к бракосочетанию.
По мнению Катерины, штамп в паспорте не способен изменить чувства между ней и возлюбленным, поэтому нет необходимости спешить со свадьбой. Актриса признается: единственное, что могло бы ускорить процесс — это решение о совместном ребенке, однако сейчас у пары другие приоритеты.
Шпица отмечает, что нашла в фитнес-тренере понимание и поддержку — у пары много общих интересов и точек соприкосновения. Напомним, что Катерина воспитывает семилетнего сына Германа от предыдущих отношений с каскадером Константином Адаевым.