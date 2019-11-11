Шокирующие подробности громкого убийства в Петербурге: доцент принимал гостей, а в соседней комнате лежал труп любовницы-аспирантки

63-летний профессор застрелил свою ученицу из обреза и больше суток прятал тело у себя в квартире. А потом расчленил его и попытался утопить останки в реке Мойке - в нескольких метрах от главного здания Следственного комитета по Петербургу.

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки. 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. Вместе с ним был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли тело аспирантки университета.

Также в Сети попало видео спасения из реки Мойки самого Соколова, сообщает Topnews. Как видно из опубликованных кадров, спасательный катер подплыл к упавшему в воду мужчине, и это спасение впоследствии помогло раскрыть жуткое убийство: у профессора нашли при себе рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки.

Сегодня суд будет решать вопрос об аресте Соколова. На этом фоне адвокат доцента СПбГУ Александр Почуев сообщил о том, что его подзащитный дает признательные показания.

«Да, его выписали. Он доставлен к следователям. В настоящее время производится его допрос в рамках возбужденного уголовного дела. Он дает признательные показания, оформив явку с повинной. Он признает свою вину», - цитирует адвоката «Рен-ТВ».

Он отметил, что в обществе сейчас публично осуждают преподавателя. «Явно смягчающие обстоятельства – эта вся та научная деятельность, которой он занимался до недавнего момента. Он внес существенный вклад в развитие российской истории», подчеркнул юрист.

«Все знали об их отношениях»

Отношения с Анастасией у Соколова начались примерно три года назад - тогда девушка еще училась в магистратуре.

Симпатию профессора к одаренной студентке многие заметили давно, но роман между ними все-таки стал неожиданностью: ведь Соколов был женат вторым браком, воспитывал детей, которых, как говорят, очень любил, да и разница в возрасте у них была внушительная.