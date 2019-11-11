Утяшева пожаловалась на «аппетит» Павла Воли в постели

Она призналась, что ее супруг – ненасытный мужчина, который не дает ей спать по ночам. По словам Утяшевой, у мужа большой сексуальный аппетит, и иногда она просто выбивается из сил.

На вопрос ведущей, обладает ли она как гимнастка какими-либо особыми умениями в постели, отвечать Утяшева отказалась, зато Воля заявил, что претензий к жене не имеет, и вообще сейчас ест. А интересующиеся могут «смотреть на краба и фантазировать».

«Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий», — рассказала Ляйсан, рассуждая о характере мужа.

Также жена Воли раскрыла секрет, что особый интерес к ней популярный ведущий проявлял именно после рождения первенца, когда Утяшева сильно набрала вес, добавив 39 килограммов.

«Я так роскоровела, что все писали, Ляська сделала себе сиськи. Сейчас грудь сильно уменьшилась, и я скорблю по ней. Паша, мне кажется, хочет третьего ребенка только из-за сисек. Он говорит: «Такая грудь была. Пятый размер! Как было красиво, наливно»", - поделилась спортсменка.