«Неверный диагноз поставлен»: наследник Ванги рассказал об истинных причинах болезни Заворотнюк

По словам знахаря по имени Александр, называемого «наследником Ванги», существуют глубокие причины болезни 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказывает Topnews.
Он заявил, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» поставили неверный диагноз, и лечить ее нужно от другого заболевания.
«Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология. У нее истощение просто. Я бы в первую очередь работал именно на иммунитет, чтобы организм давал сопротивляемость. Вот иммунитет и ЦНС», - сказал он в эфире НТВ.
По фотографии актрисы целитель определил, что Анастасии Заворотнюк нет в мире мертвых, поэтому на сегодняшний день ее жизнь в безопасности, и от снимка идет «тепло». «Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда», - сказал специалист по тонким энергиям.
Журналисты НТВ отмечают, что Александр является «настоящим знахарем, который может все и видит каждого человека насквозь».
«Ему достаточно одного взгляда прямо в глаза, чтобы безошибочно поставить точный диагноз первому встречному. Он может помочь, когда официальная медицина в бессилии. Негласно он лечит звезд и втайне исцеляет политиков. Его невероятную силу можно сравнить с возможностями Ванги», - сказано на сайте канала.