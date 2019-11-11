«Неверный диагноз поставлен»: наследник Ванги рассказал об истинных причинах болезни Заворотнюк

По фотографии актрисы целитель определил, что Анастасии Заворотнюк нет в мире мертвых, поэтому на сегодняшний день ее жизнь в безопасности, и от снимка идет «тепло». «Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда», - сказал специалист по тонким энергиям.