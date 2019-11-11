Навка показала на фото улыбающуюся Заворотнюк, взбудоражив Сеть

На одном из фото помимо партнера Навки по ледовому шоу Петра Чернышева можно увидеть и его супругу актрису Анастасию Заворотнюк, которая по информации Российских СМИ уже несколько месяцев проходит лечение в одной из столичных клиник от рака мозга. Причем актриса запечатлена на фотографии с улыбкой на лице.

«Действительно сложная ситуация в семье у Петра, но жизнь продолжается, нужно работать. На мой взгляд, выступления для него, наоборот, хороший обмен энергией с публикой. Как вы знаете, я объявила, что все средства от заключительного шоу, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра, потому что Анастасия борется с серьезной болезнью. Настя — молодец и умничка! Мы надеемся, что поможем ей. Все ребята — молодцы, что поддержали», — подписала снимок Татьяна.

Учитывая, что сейчас Навка с Чернышевым выступают в одном шоу, фотография улыбающейся Заворотнюк в компании фигуристов обескуражила поклонников, которые удивились, что актриса жива-здорова, хотя фигуристка сообщает, что планирует передать средства на лечение Анастасии, пишет Topnews.

«Подскажите, пожалуйста, это свежее фото? Так хочется верить, что свежее, и на нем с вами Анастасия», — поинтересовались некоторые фолловеры у Навки.