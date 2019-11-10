Директор Якубовича отреагировал на слухи о его операции

Директор телеведущего Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал новость о том, что шоумен якобы перенес операцию. По словам представителя артиста, последний чувствует себя хорошо и никаких проблем со здоровьем не испытывает.

Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах — съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков «Поле чудес»,

— заявил директор знаменитости.

74-летний Леонид Якубович на слухи о перенесенном хирургическом вмешательстве отреагировал с иронией.

Что? Какая операция? Может я проспал? — цитирует слова телеведущего Шахиди.

В массмедиа появились новости о том, что Леонид Якубович попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Утверждалось, что телезвезда перенес операцию по установке кардиостимулятора.