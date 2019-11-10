Певец Шура заявил, что никогда не спал с мужчинами

Шура довольно жестко опроверг циркулирующие слухи о своей сексуальной ориентации. По словам артиста, он может стерпеть любые слухи, которые основаны хотя бы на какой-то доле правды, но не подобного рода.

Не верьте сплетням, что я нетрадиционной ориентации. Неправда! Про меня много плохого можно наговорить, я действительно в свое время и наркотики употреблял, и бухал достаточно долго... Но с мужиками никогда ничего не было!

Он также ответил на несколько вопросов о своей личной жизни. По его словам, ему всего 44 года, он еще не нагулялся и не хотел бы сейчас жениться. Певец добавил, что и не влюблялся еще ни разу.