Майли Сайрус перенесла операцию: в ближайшее время петь не сможет

Помимо обострившегося тонзиллита, с которым знаменитость была госпитализирована в октябре, врачи выявили проблему с голосовыми связками. О своем заболевании Сайрус не знала на протяжении многих лет, пишет Lenta.ru.

В больнице сообщили, что до конца года певице необходимо сделать операцию. Также стало известно, что реабилитационный период, в который ей необходимо будет молчать, продлится несколько недель.

Источники издания сообщили, что процедура прошла благополучно, однако Сайрус придется отложить работу над нынешним альбомом до следующего года. Молодой человек певицы, музыкант Коди Симпсон, выложил в соцсетях черно-белую фотографию со своей девушкой и написал «успех».