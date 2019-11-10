За что известную эстонскую журналистку выкинули из бара

В четрверг Керту Юккум отмечала выход своей книги «Приключение мечты в Латинской Америке». Книга выйдет 20 ноября. Во время празднования этого радостного события Керту вместе с подругами зашла в расположенный в старом городе бар «Valli», откуда всю компанию в итоге выкинули.

Находящаяся в хорошем настроении Керту рассказала передаче «Reporter», что инцидент начался с того, что одна из подруг забралась на барную стойку. Журналистка удивляется словам бармена о том, что за 17 лет работы он никогда не видел ничего подобного.

«Это конечно очень удивительно. Я считала, что в баре «Valli» уже случалось все, что только возможно. А то что одна девушка залезла на барную стойку стало для бармена чем-то новым и неожиданным», — сказала Керту.

Журналистка признает, что они были в весьма игривом настроении и не хотели сразу же уходить из бара, когда их об этом попросили. «Поскольку подруга уже забралась на барную стойку, то бармен распорядился покинуть заведение. Я попыталась объяснить, что девочка всего лишь немножко пошутила», — описала произошедшее Юккум.

Бармен своего мнения не поменял и на место была вызвана охрана. Когда Керту поняла, что ситуация серьезная, то вся компания покинула заведение.