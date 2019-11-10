Чистый секс: певица Maruv взорвала сеть выступлением в латексном боди

Украинская певица Maruv исполнила новый хит «To Be Mine» на шоу Ивана Урганта. Поп-дива поделилась видео с выступления с подписчиками в Instagram. На кадрах исполнительница предстала в откровенном красном латексном боди. Образ звезда дополнила перчатками в тон и солнцезащитными очками в кибер-стиле.

Поклонники Maruv пришли в невероятный восторг от увиденных кадров. Максимально сексуальная, страстная и безумно талантливая певица поразила фанатов до глубины души. Пользователи соцсети отзывались с восхищением обо всем: образе артистки, ее хореографии, вокальных данных, внешности, энергетике и другом.