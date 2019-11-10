Вс, 10.11.2019
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Чистый секс: певица Maruv взорвала сеть выступлением в латексном боди

Maruv

ФОТО: CRISTINA QUICLER/AFP

Украинская поп-дива поразила фанатов потрясающей пластичностью, вокальными данными и бешеной энергетикой, пишет Пятый канал.

Украинская певица Maruv исполнила новый хит «To Be Mine» на шоу Ивана Урганта. Поп-дива поделилась видео с выступления с подписчиками в Instagram. На кадрах исполнительница предстала в откровенном красном латексном боди. Образ звезда дополнила перчатками в тон и солнцезащитными очками в кибер-стиле.

Поклонники Maruv пришли в невероятный восторг от увиденных кадров. Максимально сексуальная, страстная и безумно талантливая певица поразила фанатов до глубины души. Пользователи соцсети отзывались с восхищением обо всем: образе артистки, ее хореографии, вокальных данных, внешности, энергетике и другом.

Всего за два часа видео с выступлением певицы Maruv набрало около сотни тысяч просмотров и более двухсот восторженных комментариев пользователей.

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