Леонид Якубович перенес операцию на сердце в Москве

Телеведущий Леонид Якубович перенес операцию в одной из московских клиник. Знаменитость обратился к врачам из-за неважного самочувствия.

Как стало известно, в результате медиками было принято решение о проведении операции по установке кардиостимулятора. Обычно подобное вмешательство считается малым и сопровождается только местной анестезией.

74-летний Леонид Якубович перенес операцию благополучно. Жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. В больнице решили, что звезде не обязательно оставаться в стационаре. Телеведущий отправился домой уже через день после перенесенного вмешательства.