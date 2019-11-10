Яна Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с Евгением Плющенко

В эти выходные стартовало реалити-шоу «ЯнаСупер», рассказывающее о жизни Яны Рудковской. Идея проекта принадлежит Ксении Собчак, которая отметила, что семья продюсера — одна из самых известных в российском шоу-бизнесе. Давая согласие, Яна призналась, что не прочь приоткрыть тайны личной жизни, а также поведать о том, что происходит в ее доме.

В первой серии она решила рассказать домашним о том, что они становятся участниками нового шоу, но реакция оказалась непредсказуемой. Так, старшие сыновья Рудковской отказались сниматься, покинув особняк, а Гном Гномыч посчитал затею «тупостью», а потом попросил за съемки собаку. Не пришлась идея по душе и мужу Яны, фигуристу Евгению Плющенко, который назвал происходящее в шоу-бизнесе «фейком».

«Яна как была электровеником, так и осталась. А я поменялся, стал иначе смотреть на всю жизнь. Перестал появляться на мероприятиях, люблю быть дома, посмотреть кино, поваляться в кровати», — сказал спортсмен.

Фигурист признался, что у них нередко случаются скандалы по поводу разных взглядов на образ жизни. Так, однажды он сильно поругался с женой, потому что не хотел идти на одну из премий, где был абсолютно не нужен. С тех пор Плющенко старается игнорировать подобные события, а что подумают люди ему «ровно».

Рудковской такие перемены в супруге не совсем нравятся. Она вспоминает, что когда они начали встречаться, ей исполнилось 31, а ему было 24 года — тогда Евгений был молодым и веселым парнем, который гонял на мотоцикле, любил тусовки, походы с друзьями в баню, а теперь стал домашним и спокойным человеком.

В итоге, чтобы не обижать супруга, она пообещала купить ему и сыну автодом, который пригодится во время гастролей и путешествий по России. Правда, позже Яна услышала, что мужу милее находиться не в их подмосковном особняке, а в кордоне — так он называет загородные угодья в 200 километрах от Петербурга, где построил дом и благодаря отцу содержит натуральное хозяйство, ходит на охоту.

«Женя совсем хочет на кордон, к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение, встречи», — жаловалась Рудковская.