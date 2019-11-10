Умер Паша Фейсконтроль

От остановки сердца в столице скончался бизнесмен Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль. Клубному промоутеру было 38 лет. По сообщениям СМИ, ему стало плохо сегодня утром. Мужчина смог самостоятельно вызвать скорую помощь в апартаменты на востоке Москвы. Когда медики приехали, то он был уже при смерти. Реанимационные мероприятия не помогли и в 11 утра специалисты констатировали смерть Пичугина.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Отметим, что Павел известен светской тусовке Москвы как бескомпромиссный человек, который стоял на фейсконтроле самых известных клубов в середине 2000-х годов. Прославился тем, что не пустил на мероприятия нескольких знаменитостей, а также представителей золотой молодежи. Его деятельность не осталась не замеченной самыми известными музыкантами России. Например, группа «Дискотека Авария» и DJ Smash записали песню, которая так и называется «Паша Face контроль».

Беседуя с журналистами в 2017 году, Павел рассказывал, что поначалу работал в клубе «Титаник», где раздавал флаеры. После этого один знакомый позвал его в клуб Byblos и предложил стать настоящим фейсконтрольщиком. «Первые два уик-энда прошли отлично. После «Библоса» была «Пирамида» Новикова, после «Пирамиды» — Jet Set, после уже с Горобием «Шамбала», «Зима», «Лето», «Осень», «Дягилев»», — вспоминал Пичугин.

Публика знает его по работе именно в «Дягилеве», где он однажды продал стол на Новый год за 42 тысячи долларов.

«Так получилось, что человеку негде было праздновать, он позвонил, я ответил, что стол уже продан за 20, а тот предложил в два раза больше. Я сидел в пиццерии, туда же мне привезли деньги в пакетах. Рублями», — рассказывал Павел.