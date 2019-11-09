На те же грабли? Бывшая невеста Кличко Хайден Панеттьери вернулась к избивавшему ее тирану

Неужели такая большая любовь?
Весной этого года стало известно, что возлюбленный Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон жестоко ее избил. Ему было запрещено приближаться к девушке ближе, чем на 90 метров, звонить или писать. Брайану грозил тюремный срок, но в конце сентября с него были сняты все обвинения. Казалось бы, после такого о продолжении отношений даже речи не может быть, но на днях СМИ сообщили, что Хайден и Брайан снова вместе!
Так, парочку на днях видели в аэропорту Нью-Йорка и, если верить очевидцам, выглядели они счастливыми. Родных актрисы пугает ее поведение, ведь, кроме жестокого обращения, он, по их словам, полностью жил за ее счет.
Они беспокоятся, что он будет продолжать пользоваться ее деньгами,
— рассказал источник.