На те же грабли? Бывшая невеста Кличко Хайден Панеттьери вернулась к избивавшему ее тирану

Весной этого года стало известно, что возлюбленный Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон жестоко ее избил. Ему было запрещено приближаться к девушке ближе, чем на 90 метров, звонить или писать. Брайану грозил тюремный срок, но в конце сентября с него были сняты все обвинения. Казалось бы, после такого о продолжении отношений даже речи не может быть, но на днях СМИ сообщили, что Хайден и Брайан снова вместе!