Жизнерадостная Настя Каменских похвасталась стройными ножками в мини

На страничке в Instagram звезда разместила фотографию, где изображена в кожаной мини-юбке, джинсовой куртке и в белых кроссовках. На снимке Настя улыбается и выглядит счастливой. Как сообщила артистка, сейчас она находится в Мексике.
Очень счастлива быть здесь, чтобы представить мою новую композицию Elefante. Все проходит очень хорошо и я очень взволнована тем, что здесь происходит,
- подписала фото Каменских.
Поклонники забросали своего кумира комплиментами: "Вот это звезда – я понимаю", "какая красивая", "просто куколка", "роскошная, солнечная и позитивная, ты очень красивая", - пишут юзеры.