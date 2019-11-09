Сб, 9.11.2019
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Жизнерадостная Настя Каменских похвасталась стройными ножками в мини

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

На страничке в Instagram звезда разместила фотографию, где изображена в кожаной мини-юбке, джинсовой куртке и в белых кроссовках. На снимке Настя улыбается и выглядит счастливой. Как сообщила артистка, сейчас она находится в Мексике. 

Очень счастлива быть здесь, чтобы представить мою новую композицию Elefante. Все проходит очень хорошо и я очень взволнована тем, что здесь происходит,

- подписала фото Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники забросали своего кумира комплиментами: "Вот это звезда – я понимаю", "какая красивая", "просто куколка", "роскошная, солнечная и позитивная, ты очень красивая", - пишут юзеры. 

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