Все налаживается? Дочь Заворотнюк неожиданно опубликовала фото после долго молчания в Сети

Старшая дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram новые кадры из своей жизни после длительного молчания.

В соцсетях появились снимки и видео, сделанные в филиале Третьяковской галереи "Новая Третьяковка".

Несмотря на постоянно появляющиеся тревожные публикации, в которых рассказывается о страшном недуге звезды сериала "Моя прекрасная няня", ее дочь, судя по всему, хорошо проводит время, посещает мероприятия и делится некоторыми подробностями своей жизни в Instagram. Так, недавно она побывала на выставке современного искусства, посвященную материнству, феминизму и детям.

На этом фоне пользователи Сети заподозрили звездную семью в том, что, возможно, состояние Анастасии Заворотнюк не такое тяжелое, как пишут в прессе.

Многие предположили, что если бы актриса действительно находилась при смерти и мучилась от тяжелого недуга, ее родные вряд ли продолжили вести активную жизнь. К примеру, дочь не ходила бы по выставкам, а супруг фигурист Петр Чернышев вряд ли стал бы так часто выступать на льду в различных постановках Татьяны Навки.

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

"А она точно болеет?" - спросил на этом фоне один из пользователей Интернета.