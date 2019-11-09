Было или нет? Леди Гага рассказала всю правду о романе с Брэдли Купером

Леди Гага ответила на вопрос, который интересовал многих последний год: был ли у нее роман с Брэдли Купером?
После выхода на экраны фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой и Брэдли Купером в главных ролях, в сети только то и дело обсуждали роман звезд в реальной жизни. Искренняя игра на экране и поведение во время "Оскара" — все это заставило думать, что они не просто коллеги. Сами Купер и Гага игнорировали слухи, чем больше их подогревали. Но сейчас певица решила расставить все точки над "i".
Если честно, я думаю, что пресса очень глупа. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь. И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии "Оскар". Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы усердно работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление,
— призналась Леди Гага в интервью для журнала Elle.
К слову, сами артисты обсуждали эти слухи и пришли к выводу, что в фильме они сыграли хорошо.