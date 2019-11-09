Было или нет? Леди Гага рассказала всю правду о романе с Брэдли Купером

Если честно, я думаю, что пресса очень глупа. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь. И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии "Оскар". Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы усердно работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление,