Не такая, как все: сексапильная блондинка Яна Брук покоряет Первый канал

Популярный рижский блогер Яна Брук на своей Instagram-странице сообщила, что она "летит покорять Москву". Русский TVNET получил комментарий от блондинки. Девушка подтвердила, что находится в Москве и телепередача Первого канала оплатила ей поездку на эфир.
Открыть название передачи Яна пока не может. Дату и время эфира она тоже не называет. Но девушка охотно делится фотографиями, сделанными в гримерке телецентра Останкино.
Но поездка в Москву прошла не без приключений. На эфир Яна вылетела вместе с другом Андреем. Молодой человек, тоже принимал участие в шоу. Они ожидали посадку на самолет и выпивали в одном из кафе Рижского аэропорта. Вернувшись к своим вещам, оказалось, что вещи были отправлены в зону багажа. Со всей беготней и звонками, а также попытками найти вещи и успеть на рейс, молодые люди разминулись. Яна оказалась одна в самолете. Андрею редакторы телепрограммы купили билет на следующий рейс. Он приехал в студию на два часа позже.
На следующий день Яна и Андрей пошли знакомиться с Москвой. Молодые люди отправились на Красную площадь. В сторис блондинка призналась, что хотела бы остаться в столице России.