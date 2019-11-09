Не такая, как все: сексапильная блондинка Яна Брук покоряет Первый канал

Открыть название передачи Яна пока не может. Дату и время эфира она тоже не называет. Но девушка охотно делится фотографиями, сделанными в гримерке телецентра Останкино.

Но поездка в Москву прошла не без приключений. На эфир Яна вылетела вместе с другом Андреем. Молодой человек, тоже принимал участие в шоу. Они ожидали посадку на самолет и выпивали в одном из кафе Рижского аэропорта. Вернувшись к своим вещам, оказалось, что вещи были отправлены в зону багажа. Со всей беготней и звонками, а также попытками найти вещи и успеть на рейс, молодые люди разминулись. Яна оказалась одна в самолете. Андрею редакторы телепрограммы купили билет на следующий рейс. Он приехал в студию на два часа позже.