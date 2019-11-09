Почему создателя Duty Free Чарльза Фини считают самым щедрым человеком в мире

Именно поэтому создателя сети магазинов Duty Free Чарльза Фини можно считать поистине уникальным человеком, ведь, пока остальные копили деньги, он делал всё, чтобы избавиться от них. Еще при жизни мужчина потратил на благотворительность около 7,5 млрд долларов.

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Чарльз родился в бедной семье ирландских мигрантов в небольшом американском городке. Его билетом в жизнь стала Корейская война. После ее окончания всем соладатам выплатили существенное денежное вознаграждение, которое молодой человек пустил на оплату учебы.

Окончив Корнельскую школу бизнеса, Фини отправился во Францию открывать свое дело. В то время там как раз стояли американские военные суда, потому молодой человек решил продавать морякам беспошлинный алкоголь. Как бывшему военному и ветерану военных действий ему было легко находить общий язык с потенциальными клиентами, и бизнес быстро пошел вгору.

Как раз в это же время начался японский экономический бум, и по всему миру странствовали тысячи японских туристов. Фини быстро осознал преимущества ситуации, отследил туристические потоки и начал набирать в свои магазины миловидных девушек азиатской внешности. А в самих магазинах наладил беспошлинную торговлю сувенирами, сигарами и алкоголем.

Первый магазин сети Duty Free Shoppers был открыт в 1960 году в Гонконге, затем еще несколько на побережье США, а позже и по всему миру. В результате примерно за 10 лет предприимчивый Фини заработал более 300 млн долларов. В 1988 году Forbes поставил его на 31-е место среди самых богатых людей планеты.

Издание верно подсчитало его капитал, но ошиблось в одном — к тому моменту большая часть денег самому Фини уже не принадлежала. Ранее Фини передал все акции созданному им же благотворительному фонду The Atlantic Philanthropies, а это около 7 млрд долларов.

Фонд занимается бувквально всем: образованием, здравоохранением, защитой прав людей. Его деятельность развернулась по всему миру, но особое внимание уделяется родной для Фини Ирландии. Поговаривают, что для страны бизнесмен сделал больше всех, кроме разве что Святого Патрика.

Фини, кстати, всё еще частично контролирует процесс вложения денег, фонд организовывает полноценные конкурсы, где просители обязаны предоставлять подробные бизнес-планы. Кроме того, иногда члены фонда стимулируют других к благотворительности. В 1997 году Фини пообещал вложить 100 млн долларов в образовательную систему Ирландии, если правительство тоже сделает свой взнос.

Чарльз Фини стал одним из первых миллиардеров, кто начал отдавать значительные суммы на благотворительность, тем самым вдохновив многих на это благородное дело. Например, Билл Гейтс и Уоррен Баффет говорили, что именно пример Фини стал для них показательным.

К 2020 году деятельность фондов будет свернута, примерно тогда закончатся деньги. Самое интерсное, что сейчас Чарльзу Фини 88 лет, лично для себя он оставил 2 млн долларов, у него нет своей квартиры, а часы на его руке стоят ровно 15 долларов. Мужчина редко дает интервью, но в них предпочитает рассказывать не о себе, а о том, как он вложил свои деньги.