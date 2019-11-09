Верника экстренно госпитализировали в Москве

Прибывшие медики провели осмотр. Игорю Вернику оказали первую помощь. После артиста забрали в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. Игорь Верник должен был играть в спектакле "Номер 13D".

По данным life.ru, медики доставили 56-летнюю знаменитость в Боткинскую больницу. Он находится в звездной палате. Именно там совсем недавно лежала ведущая шоу "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева. Напомним, что теледива попала к медикам с гипертоническим кризом в конце октября.