Верника экстренно госпитализировали в Москве

Артист сам потребовал вызвать докторов. Игорь жаловался на резкие боли. Более того, у звезды начала неметь нога.
Прибывшие медики провели осмотр. Игорю Вернику оказали первую помощь. После артиста забрали в больницу, сообщает телеграм-канал Mash. Игорь Верник должен был играть в спектакле "Номер 13D".
По данным life.ru, медики доставили 56-летнюю знаменитость в Боткинскую больницу. Он находится в звездной палате. Именно там совсем недавно лежала ведущая шоу "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева. Напомним, что теледива попала к медикам с гипертоническим кризом в конце октября.
Судя по Instagram, актер только вернулся из Лондона. Там Игорь Верник с Дарьей Мороз и другими артистами читал со сцены стихи любимых поэтов в проекте "Уроки литературы".