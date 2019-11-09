Потеря сознания и два фингала... Финского певца жестоко избили на пароме в Таллинне

Как сообщает Helsingin Sanomat, на певца напали на стоящем в Таллиннском порту пароме Silja Europa.

Нападение произошло весной 2017 года. Хельсинский окружной суд установил, что компания мужчин веселилась, когда ситуация вышла из под контроля. В ходе словестной перепалки завязалась драка, во время которой 32-летний мужчина ударил певца кулаком в лицо после того, как Кристиан попросил его покинуть их стол.

В результате нападения Меурман ненадолго потерял сознание и обзавелся фингалом. Уже на следующий день тот же самый мужчина напал на певца в коридоре и поставил ему второй фингал.