Эксперты рассказали, кому нельзя есть мандарины

Несмотря на то что одним из неотъемлемых символов Нового года в России являются ярко-оранжевые сочные мандарины, лакомиться этим видом цитрусовых советуют не всем. Об этом сообщает Вечерняя Москва со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Мандарины употреблять можно и нужно. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающие бактерицидное действие,

— сказала она.

Кроме того, в данном цитрусовом содержатся пищевые волокна, которые выводят излишки холестерина и благотворно влияют на работу ЖКТ, в частности на кишечник.

Особенно полезно употреблять мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных респираторных заболеваний. Благодаря содержанию бета-каротина обновляются слизистые, а это — первая помощь для иммунной системы.