Сб, 9.11.2019
Анне Вески «забросали» домашними пирожками на концерте в храме в Москве СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
2

Когда секс заканчивается травмпунктом: самые необычные случаи во время любовных утех

Пара. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Monkeybusiness Images/Panthermedia

33 процента людей хотя бы раз в жизни получали секс-травмы.

Иногда романтические вечера заканчиваются в травмпункте. Некоторые пары настолько увлекаются, что забывают про технику безопасности. Портал pg12.ru подготовил подборку необычных случаев во время секса.

По статистике, 33 процента людей хотя бы раз в жизни получали секс-травмы. У работников травмпункта десятки интересных историй. Ушибы, переломы, синяки и разрывы — не всегда любовные утехи приносят удовольствие.

Самая распространенная травма — ожоги. Иногда страсть охватывает и до кровати дело не доходит. Трения об ковер приводят к ожогам. Потом долго придется пользоваться кремами.

Микротрещины у женщин. Такое случается, если партнер чрезмерно настойчив или неопытен. Сексологи разрушили миф о 15 сантиметрах. Большой размер для секса не всегда хорош. В противном случаи, придется провести неделю на уколах.

Будьте осторожны, если ваша девушка носит брекеты. Один юный парень пришел с необычными жалобами. Оказалось, его девушка-первокурсница увлеклась и нанесла несколько повреждений молодому человеку. Пришлось проходить курс антибиотиков.

Специалисты составили список самых распространенных травм во время секса:

  • Потянутая спина
  • Вывих запястья
  • Вывих лодыжки
  • Ушибы ягодиц, приводящие к появлению синяков
  • Ушибы ног, приводящие к появлению синяков
  • Царапины на локтях
  • Царапины на спине
  • Шишки на голове
  • Перелом конечностей

Новое исследование показало, что поза «женщина сверху» является причиной половины всех переломов полового члена, которые происходят во время секса.

Мы решили сделать это на подоконнике. Я усадил ее на край, начал раздевать. Она оперлась руками об оконную раму. В какой-то момент мы услышали треск, и через секунду осколки полетели во все стороны. Девушка выпала из окна. Хорошо, что это был первый этаж. Она вывернула себе шею и сломала локоть. Больше секс на подоконниках я не практикую,

— вспоминает Александр.

На всю жизнь запомнил эту историю: мы с женой тогда еще только начинали встречаться. Каждый раз пробовали что-то новое. Решили заняться сексом в душе. И вроде бы, все прошло отлично. Она уже выходила из душа, вся мокрая, когда поскользнулась на кафеле. В результат черепно-мозговая травма. Врачу соврали, что ударилась об дверь,

— смеется Николай.

НАВЕРХ