Когда секс заканчивается травмпунктом: самые необычные случаи во время любовных утех

Мы решили сделать это на подоконнике. Я усадил ее на край, начал раздевать. Она оперлась руками об оконную раму. В какой-то момент мы услышали треск, и через секунду осколки полетели во все стороны. Девушка выпала из окна. Хорошо, что это был первый этаж. Она вывернула себе шею и сломала локоть. Больше секс на подоконниках я не практикую,