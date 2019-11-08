Когда секс заканчивается травмпунктом: самые необычные случаи во время любовных утех

33 процента людей хотя бы раз в жизни получали секс-травмы.
Иногда романтические вечера заканчиваются в травмпункте. Некоторые пары настолько увлекаются, что забывают про технику безопасности. Портал pg12.ru подготовил подборку необычных случаев во время секса.
По статистике, 33 процента людей хотя бы раз в жизни получали секс-травмы. У работников травмпункта десятки интересных историй. Ушибы, переломы, синяки и разрывы — не всегда любовные утехи приносят удовольствие.
Самая распространенная травма — ожоги. Иногда страсть охватывает и до кровати дело не доходит. Трения об ковер приводят к ожогам. Потом долго придется пользоваться кремами.
Микротрещины у женщин. Такое случается, если партнер чрезмерно настойчив или неопытен. Сексологи разрушили миф о 15 сантиметрах. Большой размер для секса не всегда хорош. В противном случаи, придется провести неделю на уколах.
Будьте осторожны, если ваша девушка носит брекеты. Один юный парень пришел с необычными жалобами. Оказалось, его девушка-первокурсница увлеклась и нанесла несколько повреждений молодому человеку. Пришлось проходить курс антибиотиков.
Специалисты составили список самых распространенных травм во время секса:
- Потянутая спина
- Вывих запястья
- Вывих лодыжки
- Ушибы ягодиц, приводящие к появлению синяков
- Ушибы ног, приводящие к появлению синяков
- Царапины на локтях
- Царапины на спине
- Шишки на голове
- Перелом конечностей
Новое исследование показало, что поза «женщина сверху» является причиной половины всех переломов полового члена, которые происходят во время секса.
Мы решили сделать это на подоконнике. Я усадил ее на край, начал раздевать. Она оперлась руками об оконную раму. В какой-то момент мы услышали треск, и через секунду осколки полетели во все стороны. Девушка выпала из окна. Хорошо, что это был первый этаж. Она вывернула себе шею и сломала локоть. Больше секс на подоконниках я не практикую,
— вспоминает Александр.
На всю жизнь запомнил эту историю: мы с женой тогда еще только начинали встречаться. Каждый раз пробовали что-то новое. Решили заняться сексом в душе. И вроде бы, все прошло отлично. Она уже выходила из душа, вся мокрая, когда поскользнулась на кафеле. В результат черепно-мозговая травма. Врачу соврали, что ударилась об дверь,
— смеется Николай.