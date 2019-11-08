Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Известного российского актера Игоря Верника госпитализировали из МХТ имени Чехова прямо с репетиции спектакля. Как стало известно, артиста сразил приступ остеохондроза. Боль оказалась настолько острой, что пришлось вызвать скорую.
Врачи доставили 56-летнего артиста в Боткинскую больницу. Он находится в звездной палате, где совсем недавно лежала телеведущая Елена Малышева. Напомним, что она попала к медиками с гипертоническим кризом в конце октября.
Игорь Верник — актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Известен по фильмам «Мастер и Маргарита» (1994), «На углу у Патриарших» (1995), «Время жестоких» (2004) и по многим другим киноработам. Играл в сериалах «Кухня» и «Жуки». На сцене МХТ им. Чехова играет с 1986 года.