Игорь Верник госпитализирован с репетиции спектакля в Москве

Известного российского актера Игоря Верника госпитализировали из МХТ имени Чехова прямо с репетиции спектакля. Как стало известно, артиста сразил приступ остеохондроза. Боль оказалась настолько острой, что пришлось вызвать скорую.

Врачи доставили 56-летнего артиста в Боткинскую больницу. Он находится в звездной палате, где совсем недавно лежала телеведущая Елена Малышева. Напомним, что она попала к медиками с гипертоническим кризом в конце октября.