Анастасия Квитко удивила поклонников новым имиджем. На фото, которое 24-летняя блогер и модель опубликовала на своей странице в Instagram, она предстала блондинкой и, что совсем уж необычно, в штанах. Правда, металлического цвета леггинсы еще больше подчеркивают роскошные формы Анастасии, за которые она получила прозвище «Русская Кардашьян». Девушка демонстрирует на фото как вид спереди, так и вид сзади. Подписчики в комментариях выражают восторг, особенно новым цветом волос Квитко.