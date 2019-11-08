Анастасия Квитко честно призналась, что новый цвет волос, которым так восхищаются фанаты — всего лишь парик, сообщает Пятый канал.
Анастасия Квитко удивила поклонников новым имиджем. На фото, которое 24-летняя блогер и модель опубликовала на своей странице в Instagram, она предстала блондинкой и, что совсем уж необычно, в штанах. Правда, металлического цвета леггинсы еще больше подчеркивают роскошные формы Анастасии, за которые она получила прозвище «Русская Кардашьян». Девушка демонстрирует на фото как вид спереди, так и вид сзади. Подписчики в комментариях выражают восторг, особенно новым цветом волос Квитко.
Однако Анастасия честно призналась, что по-прежнему остается брюнеткой, а на голове у нее просто парик.
Фотографии Анастасии смотрите ЗДЕСЬ!