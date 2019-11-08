Пт, 8.11.2019
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Анастасия Квитко удивила поклонников новым имиджем

Анастасия Квитко

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Анастасия Квитко честно призналась, что новый цвет волос, которым так восхищаются фанаты — всего лишь парик, сообщает Пятый канал.

Анастасия Квитко удивила поклонников новым имиджем. На фото, которое 24-летняя блогер и модель опубликовала на своей странице в Instagram, она предстала блондинкой и, что совсем уж необычно, в штанах. Правда, металлического цвета леггинсы еще больше подчеркивают роскошные формы Анастасии, за которые она получила прозвище «Русская Кардашьян». Девушка демонстрирует на фото как вид спереди, так и вид сзади. Подписчики в комментариях выражают восторг, особенно новым цветом волос Квитко.

Однако Анастасия честно призналась, что по-прежнему остается брюнеткой, а на голове у нее просто парик.

Фотографии Анастасии смотрите ЗДЕСЬ!

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