Вот это работа: финский видеоблогер зарабатывает космические суммы

Налоговый департамент Финляндии недавно опубликовал данные за 2018 год и выяснилось, что самые успешные блогеры и влогеры зарабатывают от 100 тысяч евро в год, при этом среднестатистический житель Эстонии зарабатывает лишь 17 тысяч евро в год.

Больше всех у наших северных соседей получает блогер Лаури Путтонен, ведущий свой канал «TheRelaxingEnd», у него более 4 миллионов зрителей и доход в прошлом году составил 160 тысяч евро (13 300 евро в месяц). И ничего особенного Путтонен не делает, лишь распаковывает присланные ему товары от разных производителей. Этот вид блогинга очень популярен сейчас во всем мире.

В 2017 году он был также лидером топа с доходом 154 тысячи евро.