Эстонская телезвезда больше никому не нужна: ей предложили работу, где надо командовать над уборщицами

«Я же пенсионерка. Получаю пенсию 610 евро благодаря тому, что на телевидении получала высокую зарплату», - разоткровенничалась Аунасте в телеэфире, пишет ERR.

Аунасте говорит, что до сих пор не нашла себе более умного применения, чем просто сидеть дома. Работа она искала, но в некоторых местах ее кандидатура не подошла, так как у женщины не хватало опыта в данной сфере.

«В одной из работ нужно было руководить уборщицами, я сказала, что пять лет нелегально занималась уборкой в США, и работодателя как ветром сдуло», - сказала Аунасте.