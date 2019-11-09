Эстонская телезвезда больше никому не нужна: ей предложили работу, где надо командовать над уборщицами

7 ноября свой 66-й день рождения отметила бывшая эстонская телезвезда Майре Аунасте, в эфире программы Ringvaade женщина рассказала, что пенсионный возраст на нее повлиял очень плохо, ни один работодатель не хочет брать эстонскую знаменитость на работу.
«Я же пенсионерка. Получаю пенсию 610 евро благодаря тому, что на телевидении получала высокую зарплату», - разоткровенничалась Аунасте в телеэфире, пишет ERR.
Аунасте говорит, что до сих пор не нашла себе более умного применения, чем просто сидеть дома. Работа она искала, но в некоторых местах ее кандидатура не подошла, так как у женщины не хватало опыта в данной сфере.
«В одной из работ нужно было руководить уборщицами, я сказала, что пять лет нелегально занималась уборкой в США, и работодателя как ветром сдуло», - сказала Аунасте.
И если бы не газета Maaleht, бывшая телезвезда уже умерла бы с голода, с июня женщина написала для этого издания свыше 20 материалов за гонорары.