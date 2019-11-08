Пт, 8.11.2019
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Представитель «Ленинграда» рассказал, когда группа даст последний концерт

«Ленинград»

ФОТО: Peter Kovalev/TASS

Последнее выступление Сергея Шнурова и его команды состоится 31 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин.

Днем ранее, 30 декабря, пройдет прощальный концерт группы в Москве.

Недавно стало известно, что зрителям придется заплатить минимум 285 евро для того, чтобы попасть на концерт в Москве, и 1700 евро за новогоднее представление в Северной столице (места за некоторыми столиками стоят 14 000 евро).

До этого многие считали, что финальным был концерт, который группа дала 12 октября в Санкт-Петербурге, после того, как в марте Шнуров объявил, что «Ленинград» прекращает музыкальную деятельность.

У нас никогда не было информации о том, что концерт 12 октября в Санкт-Петербурге будет последним. Мы всегда имели в виду, что этот год станет завершающим для группировки,

— объяснил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

По его словам, шоу в октябре стало последним в «Стадионном туре», но не карьере «Ленинграда». Ноябрь и декабрь уже расписаны.

У нас было девять концертов на площадках, которые были построены для чемпионата мира по футболу 2018 года. Это и есть «Стадионный тур». То, что будет сейчас, — просто концерты, которые мы играем,

— прокомментировал он.

Начиная с 23 ноября группировка выступит также в Минске, Челябинске, Воронеже, Уфе и Перми.

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