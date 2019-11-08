Архивное видео, которое стоит увидеть: в Госфильмфонде России нашли старейший эстонский фильм

А вы знаете, в каком году вышел первый полнометражный фильм на эстонском языке? Даже если вы и знали, забудьте об этом, ведь в Госфильмфонде России нашли архивную картину эстонского кинематографа. Эта новость была наиболее популярной пять лет назад на сайте программы Reporter.
Быть может, что-то было и до этого, но теперь мы знаем точно: первым сохранившимся эстонским фильмом можно считать «Женщину взаймы» 1913 года, картина была снята в Таллинне. В нем задействованы Паль Пинна, Альфред Сяллик и многие другие известные на то время люди. Фильм длится около 12 минут и в нем мы видим кадры Тоомпеа и Толстую Маргариту. Режиссер фильма неизвестен.
До этого самым старым эстонским фильмом считалась «Охота на медведя под Пярну» режиссера Йоханнеса Пяэсука 1914 года.
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