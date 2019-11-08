Галерея: «татушка» Юля Волкова изменилась до неузнаваемости

«Ford против Ferrari» — это история команды нестандартно мыслящих людей, преодолевающих огромные препятствия ради достижения цели благодаря своей незаурядной изобретательности, решимости и силе воли. Фильм, к слову, вдохновлен реальными событиями, произошедшими во время одной из старейших автогонок мира — «24 часа Ле-Мана».

Одними из первых легендарное сражение Ford и Ferrari увидели Арина Шарапова, Марюс Вайсберг, Ян Гэ, Женя Малахова и другие светские селебрити. А вот «татушку» Юлю Волкову некоторые даже поначалу не узнали — настолько изменилась внешне 34-летняя исполнительница. И впрямь — теперь это не милая 14-летняя девчушка, лишь начинающая покорять музыкальный Олимп, а уверенная в себе молодая женщина, привлекательная и загадочная.