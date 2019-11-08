Пт, 8.11.2019
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На каком месте Эстония? Составлен рейтинг стран по уровню знания английского языка

ФОТО: скриншот

Эксперты провели тестирование 2,3 миллионов человек в 100 странах мира.

Лучше всего английский язык знают жители Нидерландов. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании Education First.

ФОТО: скриншот

Эксперты путем тестирования 2,3 миллионов человек сравнили уровень владения английским языком в 100 странах, жители которых не являются его носителями. Наивысший балл получили Нидерланды – 70,72. Для сравнения, самый низкий уровень зафиксирован в Ливии. Там индекс составил всего 40,87. А вот прошлогоднему лидеру рейтинга – Швеция – ныне досталось второе место (68,74). Сингапур находится на третьей позиции.

В каких странах мира лучше всего знают английский

  1. Нидерланды
  2. Швеция
  3. Норвегия;
  4. Дания;
  5. Сингапур;
  6. ЮАР;
  7. Финляндия;
  8. Австрия;
  9. Люксембург;
  10. Германия;
  11. Польша;
  12. Португалия;
  13. Бельгия;
  14. Хорватия.

Во всех этих странах уровень владения английским языком среди населения признан "очень высоким". Просто "высокий" – в Швейцарии, Литве, Греции, Чехии и Эстонии. Эстония заняла 28-ю строчку в этом рейтинге.

Полностью с отчетом можно ознакомиться здесь!

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