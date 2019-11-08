На каком месте Эстония? Составлен рейтинг стран по уровню знания английского языка

Эксперты провели тестирование 2,3 миллионов человек в 100 странах мира.
Лучше всего английский язык знают жители Нидерландов. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании Education First.
Эксперты путем тестирования 2,3 миллионов человек сравнили уровень владения английским языком в 100 странах, жители которых не являются его носителями. Наивысший балл получили Нидерланды – 70,72. Для сравнения, самый низкий уровень зафиксирован в Ливии. Там индекс составил всего 40,87. А вот прошлогоднему лидеру рейтинга – Швеция – ныне досталось второе место (68,74). Сингапур находится на третьей позиции.
В каких странах мира лучше всего знают английский
- Нидерланды
- Швеция
- Норвегия;
- Дания;
- Сингапур;
- ЮАР;
- Финляндия;
- Австрия;
- Люксембург;
- Германия;
- Польша;
- Португалия;
- Бельгия;
- Хорватия.
Во всех этих странах уровень владения английским языком среди населения признан "очень высоким". Просто "высокий" – в Швейцарии, Литве, Греции, Чехии и Эстонии. Эстония заняла 28-ю строчку в этом рейтинге.
Полностью с отчетом можно ознакомиться здесь!