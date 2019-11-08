На каком месте Эстония? Составлен рейтинг стран по уровню знания английского языка

Лучше всего английский язык знают жители Нидерландов. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании Education First.

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Эксперты путем тестирования 2,3 миллионов человек сравнили уровень владения английским языком в 100 странах, жители которых не являются его носителями. Наивысший балл получили Нидерланды – 70,72. Для сравнения, самый низкий уровень зафиксирован в Ливии. Там индекс составил всего 40,87. А вот прошлогоднему лидеру рейтинга – Швеция – ныне досталось второе место (68,74). Сингапур находится на третьей позиции.

В каких странах мира лучше всего знают английский

Нидерланды Швеция Норвегия; Дания; Сингапур; ЮАР; Финляндия; Австрия; Люксембург; Германия; Польша; Португалия; Бельгия; Хорватия.

Во всех этих странах уровень владения английским языком среди населения признан "очень высоким". Просто "высокий" – в Швейцарии, Литве, Греции, Чехии и Эстонии. Эстония заняла 28-ю строчку в этом рейтинге.