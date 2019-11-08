Ходил по полу босиком: к чему привел отказ от тапочек

Поддался этой моде и я около года назад. Но в последний месяц я отказался от такой затеи, так как за прошедший год я чаще болел, причём не только простудными заболеваниями, пишет Zen.Yandex.ru.

Но сначала о простуде: всего я простывал три раза за год, такого раньше не было. Постоянно заложен нос. Причина, судя по всему, в том, что ноги постоянно находятся в холоде, а если мёрзнут ноги, то простуда ждать не будет.

Также стали болеть и ноги. У меня лёгкая степень плоскостопия и я узнал, что с плоскостопием крайне не желательно ходить босиком по ровному полу (и любой другой ровной плоской поверхности), так как есть риск усугубления ситуации с плоскостопием.

Стала чаще болеть спина в области поясницы. Сильных физических нагрузок у меня нет, а значит и причину искать больше негде. Единственное, что могло к этому привести — это хождение дома босиком.

Изучив внимательно вопрос «можно ли ходить дома босиком», я неоднократно натыкался на рекомендации отказаться от такой затеи. Когда поинтересовался у своего семейного врача, что он думает по этому поводу, то ответ был однозначным: «ходить дома только в тапочках».

По словам врача, мне ещё повезло, так как при хождении дома босиком высок риск подцепить различные вирусные заболевания, которые попадают в наш дом вместе с уличной обувью, а затем могут сквозняками разноситься по всему полу в квартире.

Идею отказа от тапочек можно смело назвать «глупой», больше я на такую моду точно не поведусь, так как здоровье дороже. Уж лучше выбрать хорошие тапочки, чем ставить под удар здоровье.