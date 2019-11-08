Волшебные фото: Селена Гомес впервые пришла на кинособытие с младшей сестрой

7 ноября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера «Ледяного сердца 2». Мультфильм привлек внимание миллионов киноманов, ведь авторы проекту продолжили известную историю принцесс Анны и Эльзы. Поэтому на презентацию новинки Disney пришло немало голливудских звезд и журналистов. Среди приглашенных гостей была и Селена Гомес, пришедшая на светское мероприятие со своей 6-летней сестрой Грейси.

Перед камерами обе красавицы появились в одинаковых нарядах от Marc Jacobs. Образ Селены Гомес и ее сестры состоял из светлого платья с цветочным принтом и накидки, украшенной перьями и крупными пайетками. Талию девушки подчеркнули тонким ремнем.

Селена Гомес с сестрой на презентации мультфильма «Холодное сердце 2» ФОТО: O'Connor/AFF/PA Images

Пожалуй, Грейси – большая поклонница мультфильма «Ледяное сердце», ведь на красной дорожке она с Селеной Гомес воспроизвела образы главных героинь. Американки были заплетены в стиле Анны и Эльзы и демонстрировали особенно нежные отношения перед камерой.

Надеюсь, что я официально – лучшая старшая сестренка. Она провела лучший день в жизни. «Холодное сердце 2» было удивительным,

– прокомментировала Селена Гомес.

Кроме Селены Гомес и ее сестры, на презентацию «Ледяного сердца 2» пришли голливудские звезды, которые принимали участие в озвучивании героев мультфильма. В частности, Эван Рейчел Вуд и Кристен Белл, которые засветили роскошные вечерние платья.