Почему нельзя греть нос горячим яйцом

Насморк — один из первых симптомов простуды или ОРВИ. Врачи предупреждают, что на начальных стадиях заболевания достаточно использовать средства для промывания носа и сосудосуживающие капли, если без них никак не обойтись. При воспалении в гайморовых пазухах скапливается слизь, это естественная реакция на воспалительный процесс, и лучшее, что может сделать человек, для облегчения своего состояния, — это вовремя ее удалять, то есть промывать нос и сморкаться.