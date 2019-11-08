Алсу в наряде с глубоким декольте и в бриллиантах появилась в Дубае

Артистка для исполнения выбрала две композиции из репертуара Крутого: «Лунная тропа» и «Я тебя не придумала».

На красную дорожку звезда вышла в элегантном брючном костюме белого цвета. Жакет с глубоким вырезом обнажил грудь певицы. Под него она надела топ-корсет, украшенный дорогими камнями. Алсу распустила волосы и сделала яркий макияж — накрасила темными тенями глаза и нанесла нюдовую помаду на губы. Завершили образ крупные украшения, инкрустированные бриллиантами — серьги и ожерелье.

Вчера был прекрасный, очень душевный концерт Игоря Крутого. А как иначе, когда звучат всеми любимые песни маэстро», — сообщила Алсу.

Подписчики исполнительницы оценили ее модный образ. Многим понравился классический стиль в наряде звезды, разбавленный легкой сексуальностью.