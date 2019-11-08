Продюсер Баскова открыл всю правду про певца

Басков уже тогда понимал и осознавал, что без Дайрабаева ему не выйти на красную ковровую дорожку. Чуть позже, под контролем профессионального промоутера, над Николаем начали работать стилисты. Его светлые волосы - главная фишка. Поэтому осветляли его довольно долго, использовав не один флакон. Не спорю, это опасно, вредно и рискованно. Но все обошлось, шевелюра на месте.

В начале карьеры Басков получал за свое выступление чуть меньше 200 евро. Но поскольку продюсер - человек с опытом и знает все подходы к людям, то он принял решение поднять гонорар Баскову в несколько раз. Певец, конечно же, был благодарен. И не подвел. Но ведь и было рассчитано на это. Большой гонорар - стимул становиться лучше. Николай стал получать около 5000 евро за одно выступление.

Но! Как известно, когда у человека появляются огромные деньги, он забывает все добро и помощь от друзей из прошлой жизни. Так и тут. Баскова пригласили на шоу, заплатили ему баснословную сумму. И он поделился с Рашидом лишь "копейками". Остальное взял себе.

Чуть позже их совместный контракт закончился и от дружбы и взаимопомощи не осталось и следа. Хотя именно Рашид дал Николаю жилье и путевку в жизнь.