Умер модельер Патрик-Луи Виттон

Праправнук основателя торгового дома Louis Vuitton умер во Франции в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в Instagram Louis Vuitton, пишет WMJ.
Причины смерти модельера не раскрываются. Отмечается, что Патрик-Луи продолжил семейную традицию, когда присоединился к работе Louis Vuitton в 1973 году. В последнее время он занимался производством сундуков.
Его опыт и страсть к производству сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий,
— гласит сообщение модного Дома.
Напомним, что торговый дом Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции. Он специализируется на производстве люксовых сумок, чемоданов, одежды, парфюмерии и другом.