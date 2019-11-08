Павел Глоба о времени 8-13 ноября: звонок из прошлого может все изменить в жизни трех знаков

Порой прошлое не оставляет человека. Мешает ему спать по ночам и не дает забыть моменты, из которых потом складывается вся мозаика жизни. Мысли о прожитом могут материализоваться в виде звонка из прошлого, который многих застанет врасплох.

Павел Глоба говорит, что все дальнейшие действия после звонка должны зависеть от эмоций, которые в прошлом связывали с человеком и как прошло расставание. Есть люди, которых будет приятно услышать, а есть такие, с которыми и разговаривать нет особого желания.

Сподвигнуть человека к звонку могли разные причины. И хорошие, и плохие. Цели у этих звонков из прошлого всегда разные.

Овны, переживающие волну охлаждения в семье, должны с особым вниманием отнестись к звонку от прошлой влюбленности. Слишком уж будет велик соблазн не только поговорить по душам, но и встретиться в уютном местечке, с которым двоих много раньше связывало. Звонок внесет нервную смуту в семейные отношения, с Овнами начнут происходить странные вещи. Некоторым представителям знака захочется заново войти в одну и ту же реку.

Захочется почувствовать себя снова молодыми и влюбленными. Но стоит хорошенько подумать, прежде чем делать такие серьезные шаги. Ведь потом будет трудно вернуть доверие своих вторых половиной, а звонок из прошлого может обернуться катастрофой для семейных Овнов.

Львы осмотрительны и осторожны в выборе партнеров по бизнесу. Но звонок от одного давнего партнера может перевернуть всю жизнь представителей знака.

Предложение, которое поступит Львам, будет очень заманчивым. Но астролог предупреждает: необходимо припомнить все детали прошлой совместной работы. Если, по прошествии многих лет, Львов не покидает чувство скрытого обмана или состоявшихся махинаций, связанных с этим человеком, то прекращение общения будет правильным решением. Если же вся работа приносила выгоду и проходила без шероховатостей и подводных камней, то можно соглашаться.

Скорпионы почувствуют прилив сексуальной активности после звонка от человека, с которым было прожито немало приятных моментов. Нахлынувшие воспоминания и грусть по проделкам юности заставят представителей этого знака действовать - они постараются улучшить свою внешность. Звезды говорят, что ничего плохого не случится, если встретятся двое людей, которые раньше были сильно привязаны друг к другу, но в силу обстоятельств им пришлось расстаться.