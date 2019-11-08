Меган Маркл и принц Гарри планируют рождение второго ребенка

Вчера Меган и Гарри встретились с семьями военных в Виндзоре. Участники той встречи утверждают, что принц в беседах проявлял искренний интерес к жизни семей с двумя и более детьми. По наблюдениям Сьюзи Стрингфеллоу, одной из участниц встречи, Гарри задумывается о расширении семьи.

Гарри действительно очень интересовался, как у нас обстоят дела со вторыми детьми. Мы попытались убедить его подарить Арчи брата или сестру,— рассказала она.

По словам Виктории Такер, которая тоже встретилась с герцогом и герцогиней, они обсудили и трудности армейской жизни, когда военным приходится надолго расставаться с семьями.

Не могу себе представить, каково это — так долго скучать по детям, не видеть, как они растут, ведь они меняются очень быстро,