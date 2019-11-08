Меган Маркл и принц Гарри планируют рождение второго ребенка

На этой неделе первенцу 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри исполнилось шесть месяцев. Судя по сообщениям инсайдеров, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор растет спокойным ребенком и дает родителям спать по ночам. Герцог и герцогиня Сассекские многое успевают с ним, а если верить новой информации, то уже задумываются о втором ребенке, переает Spletnik.
Вчера Меган и Гарри встретились с семьями военных в Виндзоре. Участники той встречи утверждают, что принц в беседах проявлял искренний интерес к жизни семей с двумя и более детьми. По наблюдениям Сьюзи Стрингфеллоу, одной из участниц встречи, Гарри задумывается о расширении семьи.
Гарри действительно очень интересовался, как у нас обстоят дела со вторыми детьми. Мы попытались убедить его подарить Арчи брата или сестру,— рассказала она.
По словам Виктории Такер, которая тоже встретилась с герцогом и герцогиней, они обсудили и трудности армейской жизни, когда военным приходится надолго расставаться с семьями.
Не могу себе представить, каково это — так долго скучать по детям, не видеть, как они растут, ведь они меняются очень быстро,
— процитировала она принца Гарри.