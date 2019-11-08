Поклонники обескуражены: Уилл Смит снял на видео процедуру колоноскопии

Стоит отметить, что колоноскопия – процедура, при которой в кишечник через анус вводится зонд для визуализации состояния слизистой оболочки толстой кишки. Уилл Смит оригинально объяснил, почему решился показать процесс поклонникам: "Они сказали, что у меня не будет 50 миллионов подписчиков в Instagram, если я не покажу свою задницу. Итак, я делаю колоноскопию". На ролике актер показывает подписчикам пятую точку, которую слегка "размыл" в видеоредакторе.