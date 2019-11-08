Пт, 8.11.2019
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Это же бомж! Фото опухшего Лепса на улице Франкфурта шокировало Сети

В социальных сетях обсуждают резонансный снимок в Instagram Гарика Харламова, пишет Topnews.

Пользователи Сети обсуждают внешний вид популярного российского певца и наставника шоу «Голос» Григория Лепса, попавшего в объектив камеры телефона резидента Comedy Club Гарика Харламова.

Юморист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует с Лепсом, случайно встреченным во время европейских гастролей.

«Неожиданно пересеклись с Гришей во Франкфурте. Едем с разных сторон с концертами! Хорошего концерта», - пишет артист.  

Комментаторы в Сети были шокированы видом популярного певца. Многие отметили его опухший внешний вид и предположили, что Лепс продолжает злоупотреблять алкоголем.

А что думаете вы?

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