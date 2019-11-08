Это же бомж! Фото опухшего Лепса на улице Франкфурта шокировало Сети

Пользователи Сети обсуждают внешний вид популярного российского певца и наставника шоу «Голос» Григория Лепса, попавшего в объектив камеры телефона резидента Comedy Club Гарика Харламова.
Юморист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует с Лепсом, случайно встреченным во время европейских гастролей.
«Неожиданно пересеклись с Гришей во Франкфурте. Едем с разных сторон с концертами! Хорошего концерта», - пишет артист.
Комментаторы в Сети были шокированы видом популярного певца. Многие отметили его опухший внешний вид и предположили, что Лепс продолжает злоупотреблять алкоголем.
А что думаете вы?