Это же бомж! Фото опухшего Лепса на улице Франкфурта шокировало Сети

Юморист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует с Лепсом, случайно встреченным во время европейских гастролей.

«Неожиданно пересеклись с Гришей во Франкфурте. Едем с разных сторон с концертами! Хорошего концерта», - пишет артист.

Комментаторы в Сети были шокированы видом популярного певца. Многие отметили его опухший внешний вид и предположили, что Лепс продолжает злоупотреблять алкоголем.

А что думаете вы?