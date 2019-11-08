На Заворотнюк обрушились новые неприятности

Свои претензии актрисе предъявили сотрудники налоговых структур.
Новые потрясения переживает в эти дни семья тяжелобольной актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
Сотрудники налоговых органов Москвы выставили звезде сериала «Моя прекрасная няня» счет на 24 тысячи рублей (338 евро) за неуплату налога на имущество.
Как стало известно Telegram-каналу Mash, претензии касаются квартиры Анастасии Заворотнюк, расположенной в центре Москвы.
Кроме участия в шоу фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Руслан и Людмила» он согласился участвовать в новой постановке - «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Друзья семьи отмечают, что Чернышев действительно соглашается на любые высокооплачиваемые предложения, так как один день лечения Анастасии Заворотнюк в больнице стоит 100 тысяч рублей (1 408 евро).
«В этой ситуации, конечно, не может быть ничего хорошего, но иначе не скажешь: хорошо, что Петя хотя бы ради работы вынужден много есть, ему требуется невероятное количество сил. Несколько месяцев назад был период, когда его приходилось заставлять пообедать, в такой он был депрессии. Но вообще Петя, конечно, боец, и мы поддерживаем его, как можем», - цитирует «7 дней» представителя из окружения Чернышева.