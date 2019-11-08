На Заворотнюк обрушились новые неприятности

Сотрудники налоговых органов Москвы выставили звезде сериала «Моя прекрасная няня» счет на 24 тысячи рублей (338 евро) за неуплату налога на имущество.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, претензии касаются квартиры Анастасии Заворотнюк, расположенной в центре Москвы.

На этом фоне российские СМИ вспомнили о том, что муж актрисы Петр Чернышев очень много работает, предположительно, чтобы покрыть расходы на лечение супруги.

Кроме участия в шоу фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Руслан и Людмила» он согласился участвовать в новой постановке - «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Друзья семьи отмечают, что Чернышев действительно соглашается на любые высокооплачиваемые предложения, так как один день лечения Анастасии Заворотнюк в больнице стоит 100 тысяч рублей (1 408 евро).

«В этой ситуации, конечно, не может быть ничего хорошего, но иначе не скажешь: хорошо, что Петя хотя бы ради работы вынужден много есть, ему требуется невероятное количество сил. Несколько месяцев назад был период, когда его приходилось заставлять пообедать, в такой он был депрессии. Но вообще Петя, конечно, боец, и мы поддерживаем его, как можем», - цитирует «7 дней» представителя из окружения Чернышева.