Високосный 2020 год: что нельзя делать в это время

Многие слышали о том, что високосные годы могут быть полны различных опасностей. Это не выдумки, поскольку эксперты в области биоэнергетики называют это время действительно негативным. Если вам предстоит какое-то важное дело, старайтесь, чтобы уверенность в себе не пошатнулась. Сильные заговоры на везение вам в этом помогут.

Общие рекомендации

Високосный год — это период, когда может произойти что-то неудачное, причем в самое неподходящее и неожиданное время. Могут просто так без особых причин сорваться важные планы, могут поругаться влюбленные и близкие люди.

Все, что вам нужно — так это иметь под рукой запасной план. В самый неподходящий момент могут появиться какие-то проблемы, активизируются враги или появятся новые недоброжелатели.

Экстрасенсы уверены в том, что любой високосный год является временем, в которое ни в коем случае нельзя заниматься черной магией. Это может навлечь на вас беду, а также лишить удачи всех родных и близких. Сюда можно отнести даже различные ритуалы по привороту и отвороту.

В високосные годы часто происходят различные катастрофы природного характера. Каждые четыре года повышается вероятность землетрясений, ураганов, лесных пожаров. Многие катастрофы происходят и по вине людей, так что заботьтесь о своем доме. В дальних путешествиях будьте внимательными и осторожными.

Финансы и дела в 2020 году

Високосный год негативно отражается на важных делах, связанных с работой и финансами. Первое, что стоит исключить, — дорогостоящие покупки. Разумеется, без них порой никуда, ведь что-то ломается, выходит из строя, теряется. В таком случае воспользуйтесь заговорами на удачную покупку, чтобы не потратить деньги зря.

На работе возможны дрязги, конфликты на ровном месте, проблемы с начальством, а также банальное снижение эффективности и продуктивности. Все это может происходить без каких-то видимых причин. В високосные годы могут срываться переговоры, допускаются досадные мелкие ошибки, которые будут стоить усилий и нервов.

Домашние дела, здоровье и настроение в високосный год

Затевать ремонт или переезд в високосный год точно не стоит, однако бывают ситуации, когда это просто необходимо. В таком случае нужно перепроверять все столько раз, сколько требуется для полной уверенности.

Что касается мелкой уборки и наведения порядка, то на это жалеть своего времени точно не стоит. Постарайтесь держать свой дом в чистоте, потому что это позволит позитивным энергетическим волнам лучше циркулировать по помещению вашего дома. Порядок хорошо скажется на здоровье, о котором в високосный год нужно обязательно заботиться. Чтобы 2020 год прошел без обидных проблем, необходимо следить за состоянием своего тела, больше двигаться и не возвращаться к вредным привычкам.

Настроение в целом будет стабильным, но могут происходить непонятные и беспричинные скачки, отражающиеся на вере в себя, на здоровье, на взаимоотношениях с людьми. В любой проблеме, которая может появиться на вашем горизонте, следует сначала досконально разобраться.

Любовь и отношения в 2020 году

Високосный 2020 год эксперты сайта dailyhoro.ru называют довольно удачным для свадьбы, однако придется тщательно все продумать, загодя решить все проблемы с гостями и вообще понять, нужно ли вам делать из этого пышное событие.

Не стоит спешить с бракосочетанием и переездом ко второй половинке. Дело в том, что в високосный год вы рискуете спешкой добавить себе неприятностей. Попробуйте узнать друг друга получше, привыкните друг к другу.